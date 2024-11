intihar vakaları neden sadece Teşkilatta yaşanıyor

Başlık yanlış anlaşılmasın hepimiz insanız, bunun mesleki yada statü olarak bir ayrımı söz konusu değildir. Tabii ki kimse intihara teşebbüs bile etmesin isteriz, fakat baktığımız zaman intiharlar neden en çok emniyet teşkilatında yaşanıyor? Öyleyse bunun geçerli bir sebebi olmalı... "Çalışma saatleri,amir müdür rütbeli baskısı, izin problemleri, karşılıksız ek mesailer, iyi yer kötü yer(sürgün) korkusu, korku hegomanyası, amirlerin ve bazı sicilli memurların kendi sorumluluklarını hafifletmek için yer yer devrecilik anlayışını dayatmaları, keyfi yer değişiklikleri, keyfi aidiyet bağını baltalama, şark görevi için finansal zorluklar, sendikasızlık" vs vs.. Şöyle bir bakıldığında mental boyutu ayrı maddi boyutu ayrı saymakla bitmez onlarca problem var.. Ayrıca bununla birlikte mesleğin zaaflarından kaynaklı finansal arayışlarıda ele alırsak, Polislerin %70 i ekonomik kaynağı bulup bir an önce teşkilattan ayrılma hevesleri ile yanıp tutuştuğu için, çoğu polis borsa bahis bitcoin vs gibi finansal argümanlar girdabında sürüklenip duruyor.. Baktığımızda intiharlar 2020 den bu yana artış göstererek ekonomik buhranlar neticesinde yaşanan sorunlar olarak göze çarpıyor.Bana göre,intiharlara önlem ilk olarak borç girdabında dönüp duran polislere özel, düşük faizli ve uzun vadeli yapılandırmalar ile yapılacak kredi düzenlemeleri getirilmesinden geçiyor. Bu yapılandırmalar çoğu polise nefes aldıracak ve tükenen umut ışığını tekrar yakacaktır.. Dijital medya ve sanal para olan yeni ekonomik düzende,tüm Polisleri bilinçlendirmek adına sıklıkla finansal riskler ve argümanlar üzerine parasal riskleri kontrol edici seminerler de verilmelidir.. Teşkilatta İntiharların tam olarak asıl sebebi diye bir durum yoktur. Bahsettiğim tüm sorunlar, birbirini doğuran sıralı birer faktördür.. Finansal arayışların üzücü sonuçları ise mesleki zaaflardan kaynaklanmaktadır. Not: İntihar çözüm değildir,herşeyin çözümü vardır,hayat müşterek süprizlerle doludur. Teşkilatta ve ülkede yaşam alanı daralanlar sorunları cimere anlattıktan sonra olumlu bir gelişme olmaması halinde, ekonomik ve mental durumunu toparlamak için istifa edip diğer ülkelerde çalışma seçeneklerini ele alabilirler. intihar etmeyi aklından geçirenler sevdiklerinizi üzmeye hakkınız yok! ve unutmayın hiç birşey sizin mental sağlığınızdan değerli değildir. Değerli meslektaşlarım kibiri egoyu kenara bırakıp birbirinize sahip çıkın, bir yeri cennete yada cehenneme çevirmek sizlerin elinde. Sağlıcakla kalın.

