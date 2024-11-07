KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Kasım 2024 18:46
Uç noktası sorusu, korunacaklar sorusu ve tarih şıkkı değişen soru iptal edilmeliydi
tarihte niye şık değişiyon A şıkkı hatalı mı niye iptal etmiyorsun soruyu yazık yazık başka bir şey demiyorum

hoschakal
07 Kasım 2024 18:49

valla onları bilmem de sözel mantık sorusunun iptali tamamen saçmalık


Rambo23
Aday Memur
07 Kasım 2024 19:10
Daha çok iptal olur. Daha bir sürü soru daha var mahkemelik. Bu ilk iptal olan sorular. Devamı gelecek

maresca0
Aday Memur
07 Kasım 2024 19:31

Kaynağınız nedir?

Rambo23, 39 dk. önce
Daha çok iptal olur. Daha bir sürü soru daha var mahkemelik. Bu ilk iptal olan sorular. Devamı gelecek

Rambo23
Aday Memur
07 Kasım 2024 19:32
Verilen dilekçeler. Binlerce dilekçe verildi
maresca0, 18 dk. önce

Kaynağınız nedir?


maresca0
Aday Memur
07 Kasım 2024 19:48

dilekçe farklı bir şey, mahkeme farklı bir şey

Rambo23, 17 dk. önce
Verilen dilekçeler. Binlerce dilekçe verildi
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeniden Açıklanan KPSS Sonuçlarısinav iptal olmali2024 Lisans Kpss Türkçe kamera sorusunun iptal olmasıMemur alımı Türk Patent ve Marka Kurumu AtamaOcakta ne kadar zam olur beyler alışverişleri görelim Memur olamazsam napacam ben arkadaşlar?DHMİ 2024 aim isteyenlerAday memurlukSınav Aralık Ayının Son Haftası olacak şekilde zaman geçmeden derhal iptal edilsin !!!

Sözlük

zemzem 6 Yalnız gezerin düşleri 1 sözlük kuralları 3 başlık açma sınırı getirilsin. 17 mekke 2 baklayı ağzından çıkarmak 1 tipim değilsin 5 Louise l hay 1 Birine kafayı takmak 1 Doraemon anime 1

Son Haberler

Zonguldak'ta ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 kişiden 1'i tutuklandıUşak'ta trafik kazasında 2'si polis 4 kişi yaralandıBabaanne ve dede torununu kaçırdıGalatasaray'da Osimhen transferinin perde arkası ortaya çıktıBazı adayların KPSS puanı türlerindeki puanları da yeniden hesaplandı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle