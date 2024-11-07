KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Kasım 2024 18:52
Yeniden hesaplanan puanlarla kariyer kapısı başvuruyu güncelleme?

Arkadaşlar hepimize geçmiş olsun. Bugün belki de birçoğumuzu uzen, bazılarımızı sevindiren ancak ne olursa olsun hakkaniyete uymayan, mağdur eden bir hadise yaşandı. Sorum şu: kariyer kapısı e devlet üzerinden afyon saglik bilimleri universitesi personel alımına başvurdum. Ancak kpss sonuclari güncellendigi için sonuç belgesini guncellemem gerekiyor. Fakat öyle bir seçenek yok iptal et seçeneği var. Açıkçası tereddutte kaldim iptal edersem tekrar basvuramam diye. Zaman da daraldı yarın son günü. Böyle bir şeyi daha önce yaşayan oldu mu? Yardımlarınızı bekliyorum hepinize hayırlı akşamlar.

Çok Yazılan Konular

Yeniden Açıklanan KPSS Sonuçlarısinav iptal olmali2024 Lisans Kpss Türkçe kamera sorusunun iptal olmasıMemur alımı Türk Patent ve Marka Kurumu AtamaOcakta ne kadar zam olur beyler alışverişleri görelim Memur olamazsam napacam ben arkadaşlar?DHMİ 2024 aim isteyenlerAday memurlukUç noktası sorusu, korunacaklar sorusu ve tarih şıkkı değişen soru iptal edilmeliydi

Sözlük

şikayetetbutonu'na sormak istedikleriniz 1 üslubun kimliğindir 1 babala tv 3 feyk 4 zemzem 6 Sözlük moderatörüne öneriler 1 Farklı dillerde iyi geceler 1 Muni 1 sözlük sahipsiz değildir 2 tipim değilsin 5

Son Haberler

Zonguldak'ta ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 kişiden 1'i tutuklandıUşak'ta trafik kazasında 2'si polis 4 kişi yaralandıBabaanne ve dede torununu kaçırdıGalatasaray'da Osimhen transferinin perde arkası ortaya çıktıBazı adayların KPSS puanı türlerindeki puanları da yeniden hesaplandı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle