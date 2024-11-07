Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Kasım 2024 19:05
Ne olacak ilk matcilarin durumu?

İlk mat ogretmeniyim norm fazlasi oldum ama her taraf tıklım tıklım. Görevlendirme idareci olarak çalışıyorum ama öğretmenlik yapmak istiyorum. Kendi mesleğimi yapmak istemem kadar daha doğal ne var. Seçmeli derslerimizle beraber yaşadığımız bu sıkıntı için neden somut adımlar atılmıyor.Sendikalar ne yapıyor?Aynı ilde yer değiştirebilmek için neler yapılabilir. 10 yıllık ogretmenim hala zorunlu hizmet bölgesinde calisiyorum


Seyyahh49
Aday Memur
07 Kasım 2024 19:42

Yusuf tekin basta olup sendikalar bu soruna kulagini tikadigi surece malasef boyle hocam ve yine malasef bizim etkin bi grubumuzda yok pdrciler gibi!! Yaz boyunca cimer ,x gibi yerlerde basvuru talepler olusturduk ama sıfır etkisi oldu hic kaale bile almadilar !!

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