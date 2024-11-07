Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Kasım 2024 20:03
Twitter Taglarına Destek
Arkadaşlar Twitter da tt açılıyor ama kimse oralı olmuyo.?Neden twitlerinizle destek vermiyorsunu,bu kadar mı korkaksısınız.. aferin susun böyle izleyin sadece. Ama unutmayın sustukça sıra yine Polise geliyor

Kırmızı Hap
Şef
07 Kasım 2024 20:09

Kendisi başlığı açarken korkudan yeni hesap açmış gelmiş bize sallıyor ahahahahahahaha


parades06
Aday Memur
07 Kasım 2024 20:12
Lan mikrop seni her yerde skik ramdom gülmeyi bırak sktr git buradan. seni özel şikayet etçem direkt banlasınlar seni. avel gibi her yoruma salça oluyorsun
Kırmızı Hap, 2 saat önce

Kendisi başlığı açarken korkudan yeni hesap açmış gelmiş bize sallıyor ahahahahahahaha


parades06
Aday Memur
07 Kasım 2024 20:14
bizim falan deme sen bizdem değilsim sen ağır f*töcüsün. geberin aw yağmurlu havada su yok size
parades06, 2 saat önce
Lan mikrop seni her yerde skik ramdom gülmeyi bırak sktr git buradan. seni özel şikayet etçem direkt banlasınlar seni. avel gibi her yoruma salça oluyorsun

Sbz1dftd
Memur
07 Kasım 2024 20:31
hiç destek veremem bombacı mülayim Vedat kılıç ihraç oldu. adamı Bitlis terörle mücadele şube ekipleri sabaha karşı Trabzondaki evinden sabaha karşı aldılar evini aradılar eşyalarına el koydular gözaltına alındı tutukladılar meslekten ihraç ettiler.

parades06
Aday Memur
07 Kasım 2024 20:34
o zaman kapa dükkanı gezme buralarda. boş okumakla icraat olmuyor uygulama lazım. biz eşek başımıyız kıçımızı yırtıyoruz
Sbz1dftd, 1 saat önce
hiç destek veremem bombacı mülayim Vedat kılıç ihraç oldu. adamı Bitlis terörle mücadele şube ekipleri sabaha karşı Trabzondaki evinden sabaha karşı aldılar evini aradılar eşyalarına el koydular gözaltına alındı tutukladılar meslekten ihraç ettiler.

parades06
Aday Memur
07 Kasım 2024 20:35
Rütbeli olduğun aşikar. geç bu ayakları.. Öyle bir dönem gelecek tt lerde en başta siz olacaksınız
Sbz1dftd, 1 saat önce
hiç destek veremem bombacı mülayim Vedat kılıç ihraç oldu. adamı Bitlis terörle mücadele şube ekipleri sabaha karşı Trabzondaki evinden sabaha karşı aldılar evini aradılar eşyalarına el koydular gözaltına alındı tutukladılar meslekten ihraç ettiler.
Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıPolisin mesaisi 8 saat olmalı, 12 saat mesai kalkmalıTek şark düzenlemesiİçişleri Bakanlığı torba yasa Üniversite borçlanmasıEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıSivil memurluğa veya teknikerliğe geçişÜstün astına hitabı nasıl olmalıdır26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlar

Sözlük

aristokrasi 3 Kadınlar parayı sever söylemi 2 Birine kafayı takmak 1 seçimden sonraki ilk sözleri 2 matmazel noraliya'nın koltuğu 1 şikayetetbutonu'na sormak istedikleriniz 1 Merkezi işlem birimi 1 babala tv 3 sözlük sahipsiz değildir 2 Yazma isteğini kaçıran durumlar 2

Son Haberler

Terastan düşen mühendisten acı haberŞırnak'ta kardeşinin 2 milyonluk arsasını satarken yakalandıNarin Güran cinayeti davasında sanık anne Yüksel Güran savunma yaptıCenazenin defnedildiği alanda 1100 sikke bulunduABB Meclisinde 'konser' kavgası!

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle