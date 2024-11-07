Twitter Taglarına Destek

Arkadaşlar Twitter da tt açılıyor ama kimse oralı olmuyo.?Neden twitlerinizle destek vermiyorsunu,bu kadar mı korkaksısınız.. aferin susun böyle izleyin sadece. Ama unutmayın sustukça sıra yine Polise geliyor

Arkadaşlar Twitter da tt açılıyor ama kimse oralı olmuyo.?Neden twitlerinizle destek vermiyorsunu,bu kadar mı korkaksısınız.. aferin susun böyle izleyin sadece. Ama unutmayın sustukça sıra yine Polise geliyor