Norm fazlası.. Fazlasıyla mağdur.

Değerli hocalarım iyi akşamlar.. daha önde norm fazlası olduğundan görevlendirdiğim okuldan ücretli öğretmen mağdur olamasın diye başka okula gönderildim.. ki aynı okulda yine ücretli ücretten mağdur olmasın diye, hocam norm atamalarına kadar rapor alır mısınız diye dayatılma yapıldı. bu hafta pazartesi gününden itibaren norm fazlası olarak milli eğitimin beni atayacağı okul bulamadığından ve puanı en yüksek öğretmen olarak beni tercih edeceğim ilk okula görevlendirme olarak gönderdi. Görevlendirme anımdan beri okulumdayım, ancak görevlendirildiğim okulun ve yerine geçeceğim sınıfın hocası görevlendirmesi bir şekilde devam ediyor. Ben sınıfımda bulunup öğrencilerimle kendisiyle ders işlediğim esnada müdüre gidip ben onu istemıyorum diyip müdüre hanım beni sınıftan çıkarıp, hocam okulda olmak zorundasın ama derse giremezseniz diyip aynı şekilde size ek ders yazmayacağız, sadece maaş karşılığı yazacağız bilginiz olsun denildi. Ki yetmeyip 10 Kasım görev verildi.. sizce durumu nasıl değerlendirmem lazım.. ek ders almamam durumu ne kadar doğru.. bu durumu doğru bulmayıp mücadelemi vermek istiyorum, ancak tam olarak işin doğruluğu hakkında net bilgi alamadım. Yardımcı olursanız çok sevinirim.