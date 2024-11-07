Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Kasım 2024 20:34
Norm fazlası.. Fazlasıyla mağdur.

Değerli hocalarım iyi akşamlar.. daha önde norm fazlası olduğundan görevlendirdiğim okuldan ücretli öğretmen mağdur olamasın diye başka okula gönderildim.. ki aynı okulda yine ücretli ücretten mağdur olmasın diye, hocam norm atamalarına kadar rapor alır mısınız diye dayatılma yapıldı. bu hafta pazartesi gününden itibaren norm fazlası olarak milli eğitimin beni atayacağı okul bulamadığından ve puanı en yüksek öğretmen olarak beni tercih edeceğim ilk okula görevlendirme olarak gönderdi. Görevlendirme anımdan beri okulumdayım, ancak görevlendirildiğim okulun ve yerine geçeceğim sınıfın hocası görevlendirmesi bir şekilde devam ediyor. Ben sınıfımda bulunup öğrencilerimle kendisiyle ders işlediğim esnada müdüre gidip ben onu istemıyorum diyip müdüre hanım beni sınıftan çıkarıp, hocam okulda olmak zorundasın ama derse giremezseniz diyip aynı şekilde size ek ders yazmayacağız, sadece maaş karşılığı yazacağız bilginiz olsun denildi. Ki yetmeyip 10 Kasım görev verildi.. sizce durumu nasıl değerlendirmem lazım.. ek ders almamam durumu ne kadar doğru.. bu durumu doğru bulmayıp mücadelemi vermek istiyorum, ancak tam olarak işin doğruluğu hakkında net bilgi alamadım. Yardımcı olursanız çok sevinirim.


konyahakkari
Aday Memur
07 Kasım 2024 20:39

derse girmeyip neden ek ders alasanız ben onu anlamadım


cndmrdmr
Aday Memur
07 Kasım 2024 20:44
bu durum ben 2 gün derse girip öğrencileri tanımak istediğim bir süreçten sonra iletildi.. aksine 3 aylık bebeğim varken çok rahat bir şekilde rapor alıp çocuğuma bakabilirdim..

cndmrdmr
Aday Memur
07 Kasım 2024 20:47
branş okul öncesi

Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
07 Kasım 2024 20:50

"görevlendirdiğim okuldan ücretli öğretmen mağdur olamasın diye başka okula gönderildim" en baştaki bu durumu kim yapıyor, sizi görevlendirildiğiniz okuldan başka okula gönderen kim?

ek ders almamanız normal, askerlik dönüşü bende 1 ay okulda oturup çay içmiştim, ama ben gayet memnundum durumdan, öğrenci veli derdi yok, okulda oturup maaşını alıyorsun, ek dersi aramadım


cndmrdmr
Aday Memur
07 Kasım 2024 20:56
il milli eğitimin saçmalıkları hocam..

bahçesaray
Memur
07 Kasım 2024 21:06
cimere yazın böyle iş mi olur,

fen-25
Şef
07 Kasım 2024 21:18

hocam size nasıl Maas karsılgıı yazacaklar?

madem o okulda ders yok neden gittiniz demez mi ilce ?

hani brans mat olsa 15 saat girdiniz derler de branş okul öncesi yani 30 saat mantıken ders olması lazım.

ilce sizi oraya görevlendirmişken müdür size nasıl sınıf tanımlamaz.

bence sendikaya üye olun.onlar hakkınızı arasın hocam.

bize anlattıklarınız gibiyse durum haklısınız yani hakkınızı arayın.


Türkçeci_7
Müsteşar
07 Kasım 2024 21:39

Bariz şekilde sindirmeye çalışmışlar sizi. Nereden tutsan elde kalıyor eğer sizden kaynaklı herhangi bir sikinti yoksa babalarının çiftliği gibi at koşturmuşlar.


Türkçeci_7
Müsteşar
07 Kasım 2024 21:41

Ilçe böyle bir şey soracak olsa yapmaya cesaret edemezler

Belli ki hatrı sayılır birilerinin tekerine çomak sokulmasin diye hocam yokmuş gibi davranmak istiyorlar

fen-25, 42 dk. önce

hocam size nasıl Maas karsılgıı yazacaklar?

madem o okulda ders yok neden gittiniz demez mi ilce ?

hani brans mat olsa 15 saat girdiniz derler de branş okul öncesi yani 30 saat mantıken ders olması lazım.

ilce sizi oraya görevlendirmişken müdür size nasıl sınıf tanımlamaz.

bence sendikaya üye olun.onlar hakkınızı arasın hocam.

bize anlattıklarınız gibiyse durum haklısınız yani hakkınızı arayın.


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
07 Kasım 2024 21:45

görevlendirmeleri il milli eğitim yaptıysa kimi kime şikayet edebilir ki? büyük ihtimal o okullardaki ücretliler de il milli eğitimden özel siparişle o okula verilmiş


Braweheart01
Genel Müdür
07 Kasım 2024 21:49

ilde norm fazlası öğretmen varken ücretli öğretmen çalıştırılamaz. Yasaya aykırı bir durum. Siz o okulda iken ücretli öğretmen mağdur olmasın diye gönderilmişsiniz ne kadar safsınız anlamadım. Ben o okulda norm fazlası olsam ve bana böyle bir teklif sunulsa asla kabul etmem . Dayatırlarsa bu teklifin yazılı olarak verilmesini isterim. Yazılı verirlerse de soluğu il mem de alırım. Direk şikayet ederimö. Ücretli öğretmeni de alır karşıma konuşurum. "bak aslanım ilde norm fazlası öğretmen varken bu müdür ücretli öğretmen çalıştırıyor yasal olarak suç işliyor ben bu suça ortak olamam kusura bakma git sorununu müdürle çöz ben olmasam başka norm fazlası öğretmen gelir bu okula" bu şekilde konuş bitsin gitsin. Diğer konu siz norm fazlası iseniz bir okulda sizi görevlendirebilirler. Görevlendirme emir niteliğindedir. Kaymakam imzasıyla yapılır. Sizi istemeyen öğretmen bunu whatsapp de yazmış ise yazının çıktısını alıp tehtid edildiğinizi ve öğretmenden mobbinge uğradığınızı belirterek ilçe mem hukuk bölümüne şikayetinizi iletin. O öğretmen gerekli cezayı alacaktır.

Siz kısaca norm fazlası olduğunuz için değil hakkınızı aramayı bilmediğiniz için mağdur olmuşsunuz. Ben de geçmişte norm fazlasıydım gayet de memnundum halimden

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