KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Kasım 2024 20:53
ilk giren aday sayısı: 1.318.110, son aday sayısı : 1.319.054 KONU BİTMİŞTİR.
Savcıları göreve çağırıyoruz.

Kpsbirincisi
Genel Müdür
07 Kasım 2024 21:01

Kendin çalıp kendin oynuyorsun, konu bitmiştir ne, ne anladın acaba kendi kendine


bnmadmv.
07 Kasım 2024 21:02
giren aday sayısı başta ve sonda değişmez.değişirse o sınav iptal olur demektir bu.
Kpsbirincisi, 59 dk. önce

Kendin çalıp kendin oynuyorsun, konu bitmiştir ne, ne anladın acaba kendi kendine


Kpsbirincisi
Genel Müdür
07 Kasım 2024 21:04

0.5 netin altı hesaplanmıyor. Simdi bu iptal edilen soruları yanlış yapıp neti 0.5 in altına düşenler, bu sorular iptal edilince 0.5 in üstüne çıkmışlar ve puanları hesaplamaya dahil edilmiş. Olay bu. Genelde anlatılanı anlamamaya karşı direniyorsun ama ben yine de anlatayım dedim belki anlarsın.


bnmadmv.
07 Kasım 2024 21:06
yok ya 0.5 netin altı hesaplanmıyormış da şuymuşta, nerede yazıyormuş bu yönetmelik mi var gösterin yerini de inanalım
Kpsbirincisi, 56 dk. önce

0.5 netin altı hesaplanmıyor. Simdi bu iptal edilen soruları yanlış yapıp neti 0.5 in altına düşenler, bu sorular iptal edilince 0.5 in üstüne çıkmışlar ve puanları hesaplamaya dahil edilmiş. Olay bu. Genelde anlatılanı anlamamaya karşı direniyorsun ama ben yine de anlatayım dedim belki anlarsın.


MechanicalEngineer61
Aday Memur
07 Kasım 2024 21:08

Kılavuzu oku

bnmadmv., 54 dk. önce
yok ya 0.5 netin altı hesaplanmıyormış da şuymuşta, nerede yazıyormuş bu yönetmelik mi var gösterin yerini de inanalım

bnmadmv.
07 Kasım 2024 21:10
okumama gerek yok, giren aday sayısı giren aday sayısıdır, yanlış sorularda da aynı şeyi yapıp durdunuz, soru sorudur deyip durdunuz, kişi kişidir diyoruz bizde şimdi.
MechanicalEngineer61, 52 dk. önce

Kılavuzu oku


bnmadmv.
07 Kasım 2024 21:14
0 net yapan adam sınava girmemiş mi oluyor. ey Allahım ya ne şerefsizler var diyecem de neyse

Kpsbirincisi
Genel Müdür
07 Kasım 2024 21:24

Gösterin de inanalım diyorsun, kılavuzu oku diyor okumama gerek yok diyorsun. Normal değilsin yardım alman gerekiyor.

bnmadmv., 50 dk. önce
okumama gerek yok, giren aday sayısı giren aday sayısıdır, yanlış sorularda da aynı şeyi yapıp durdunuz, soru sorudur deyip durdunuz, kişi kişidir diyoruz bizde şimdi.

bigot hunter
Aday Memur
07 Kasım 2024 21:46

Sana katılıyorum. Kılavuz okumaya üşenen adam sınav iptali istiyor. Türkçe'de ne yaptı kim bilir.

Kpsbirincisi, 36 dk. önce

Gösterin de inanalım diyorsun, kılavuzu oku diyor okumama gerek yok diyorsun. Normal değilsin yardım alman gerekiyor.


bnmadmv.
07 Kasım 2024 21:47
kılavuzu hazırlayanlar, soruları hazırlayanlar gibi ise okumaya gerek yok.dediğiniz gibi gerçekten 0 net yapan aday sınava girmemiştir yazıyor.( hatta bu bir maldır, sınav salonunda yoktu da yazıyor devamında .)
bigot hunter, 14 dk. önce

Sana katılıyorum. Kılavuz okumaya üşenen adam sınav iptali istiyor. Türkçe'de ne yaptı kim bilir.


bigot hunter
Aday Memur
07 Kasım 2024 21:52

Sana özel kılavuz hazırlamışlarsa bilemem tabi

bnmadmv., 13 dk. önce
kılavuzu hazırlayanlar, soruları hazırlayanlar gibi ise okumaya gerek yok.dediğiniz gibi gerçekten 0 net yapan aday sınava girmemiştir yazıyor.( hatta bu bir maldır, sınav salonunda yoktu da yazıyor devamında .)
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