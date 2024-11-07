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Editörler : Pangaea
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Yeniden Açıklanan KPSS SonuçlarıSınav iptal olmalı.Sınav Aralık Ayının Son Haftası olacak şekilde zaman geçmeden derhal iptal edilsin !!!ilk giren aday sayısı: 1.318.110, son aday sayısı : 1.319.054 KONU BİTMİŞTİR.Uç noktası sorusu, korunacaklar sorusu ve tarih şıkkı değişen soru iptal edilmeliydi2024 Lisans Kpss Türkçe kamera sorusunun iptal olmasıMemur alımı Türk Patent ve Marka Kurumu AtamaOcakta ne kadar zam olur beyler alışverişleri görelim Memur olamazsam napacam ben arkadaşlar?
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