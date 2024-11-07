ilk giren aday sayısı: 1.318.110, son aday sayısı : 1.319.054 KONU BİTMİŞTİR.

yok ya 0.5 netin altı hesaplanmıyormış da şuymuşta, nerede yazıyormuş bu yönetmelik mi var gösterin yerini de inanalım

yok ya 0.5 netin altı hesaplanmıyormış da şuymuşta, nerede yazıyormuş bu yönetmelik mi var gösterin yerini de inanalım