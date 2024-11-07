Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


07 Kasım 2024 21:21
Disiplin Kurulunca itirazın kabulü hk.

Merhaba, tarafıma verilen uyarı cezasına ettiğim itiraz disiplin kurulunca kabul edildi. Bundan sonraki süreç nasıl işler? Ceza resen kalkar mı yoksa disiplin amiri uyarı cezası vermede ısrarcı olabilir mi?

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