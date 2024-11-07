KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Kasım 2024 21:22
Sınavın iptal olmasını istemek en hafif tabiriyle akıl tutulmasıdır

Sırf kendi sınavı kötü geçtiği için yanlış soruları bahane edip sınavın iptalini istemek; sınava sıkı çalışıp emeğiyle yüksek puan almış kişilerin emeğini hiçe saymak, akla aykırılık ve benciliktir...


bigot hunter
Aday Memur
07 Kasım 2024 21:50

Aynen öyle. İptal olmayan soruları yapamayıp iptalini istemek tamamen komedi. İptal olmayan sorularda kaç netiniz var onu söyleyin sonra iptalini isteyin iptal iptal diyenler.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeniden Açıklanan KPSS SonuçlarıSınav iptal olmalı.Sınav Aralık Ayının Son Haftası olacak şekilde zaman geçmeden derhal iptal edilsin !!!ilk giren aday sayısı: 1.318.110, son aday sayısı : 1.319.054 KONU BİTMİŞTİR.Uç noktası sorusu, korunacaklar sorusu ve tarih şıkkı değişen soru iptal edilmeliydi2024 Lisans Kpss Türkçe kamera sorusunun iptal olmasıMemur alımı Türk Patent ve Marka Kurumu AtamaOcakta ne kadar zam olur beyler alışverişleri görelim Memur olamazsam napacam ben arkadaşlar?

Sözlük

kafayı bir şeye sarmak 2 Birine kafayı takmak 1 Sözlük moderatörüne öneriler 1 yedunuz beni 2 babala tv 3 sözlük sahipsiz değildir 2 matmazel noraliya'nın koltuğu 1 mekke 2 şikayetetbutonu'na sormak istedikleriniz 1 halis 2

Son Haberler

Terastan düşen mühendisten acı haberŞırnak'ta kardeşinin 2 milyonluk arsasını satarken yakalandıNarin Güran cinayeti davasında sanık anne Yüksel Güran savunma yaptıCenazenin defnedildiği alanda 1100 sikke bulunduABB Meclisinde 'konser' kavgası!

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle