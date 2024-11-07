Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Kasım 2024 23:00
Şef Kadrosunun Maddi ve Manevi Yok Oluşu.

Birçok bakanlığın İl ve İlçe merkezlerinde Yönetim Hizmetleri Sınıfının ikinci basamağında, Şube Müdüründen sonra en yetkili yönetici konumunda ve sorumluluğunda olan Şefler, Şube Müdür Yardımcısı konumunda ve sorumluluğunda çalıştırılmasına rağmen astlarından daha düşük maaş almaktadır. Bu durumda olan Kamu Şeflerine bulunduğu konumun ve sorumluluğun karşılığı ve Müdür Yardımcısı kadrosunun işlerini üstlendiği ve yürüttüğü için eşit işe eşit ücret ilkesine uygun olarak 3600 ek gösterge, 95 özel hizmet tazminatı, 165 ek ödeme verilmesi yada bu bakanlıkların Şef kadrolarını Müdür Yardımcısı kadrolarına almaları yerinde olacaktır. Şef arkadaşlarımızın ve ileride Şef olmayı düşünen arkadaşlarımızın bu maddi ve statü kayıplarının düzeltilmesi için sendikalarına talepte bulunmaları, Şef kadrosunun kariyer basamağının ilk adımı ve son adımı olmaktan ve Şef kadrosunu maddi ve manevi yok oluştan kurtaracaktır.

Çok Yazılan Konular

Tahminlerinizi alabilir miyim?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemur maaşı vs asgari ücretDevlet memuruna brüt asgari ücret üzerinden sigorta primi yatırılması?2025 ocak zammı8 yila 1 kademe hk. bilenler bilmeyenler burayakira artış oranı ne zaman düşecek Bireysel Silahlanma: Vatandaşın Savunma Hakkı ve Memur Devlet Bağıİçişleri bakanlığı görevde yükselme sınavı başvuruları bu sene olur muİcralı hesaba bloke koyulabilir mi

Sözlük

Saraydan kız kaçırma 1 Muni 1 babala tv 3 Kadınlar parayı sever söylemi 2 seçimden sonraki ilk sözleri 2 halis 2 üslubun kimliğindir 1 zemzem 6 Farklı dillerde iyi geceler 1 baklayı ağzından çıkarmak 1

Son Haberler

Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandıTBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in BM üyeliğini askıya almayı tartışmanın zamanı geldiAnkara'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralıKırklareli'nde ev yangını 1 can aldıMersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle