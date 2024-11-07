KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Kasım 2024 23:26
Özel sektörde mali müşavir olarak çalışıyorum.Özel sektörde mutlu değilim. 37 yaşındayım sizce ne ya

Özel sektörde mali müşavir olarak çalışıyorum. Özel sektörde mutlu değilim. 37 yaşındayım sizce ne yapmam gerekir?


finanscı06
07 Kasım 2024 23:32

Sizce meslek değiştirmek bu yaştan sonra mantıklı mı?


the back of furkan
Şef
07 Kasım 2024 23:34

üstad merkezi atamada yaş sınırı yok. 2026'ya sağlam çalış kite atan.


finanscı06
07 Kasım 2024 23:34

Arkadaşlar 37 yaşından sonra ne yapılabilir?


finanscı06
07 Kasım 2024 23:36

Benim durumumda olan arkadaşlar var mı?

the back of furkan, 28 dk. önce

üstad merkezi atamada yaş sınırı yok. 2026'ya sağlam çalış kite atan.


finanscı06
07 Kasım 2024 23:37

37 yaşından sonra çalışıp atanan var mı?

the back of furkan, 28 dk. önce

üstad merkezi atamada yaş sınırı yok. 2026'ya sağlam çalış kite atan.


finanscı06
07 Kasım 2024 23:38

Herkes olumsuz konuşuyor. Özel sektörde mutlu değilim.Ne yapacağımı bilmiyorum şuan

the back of furkan, 28 dk. önce

üstad merkezi atamada yaş sınırı yok. 2026'ya sağlam çalış kite atan.


kreatin
Memur
07 Kasım 2024 23:39
var benim tanıdıgım 42 yaşında mühendis olarak atandı
finanscı06, 25 dk. önce

37 yaşından sonra çalışıp atanan var mı?


finanscı06
07 Kasım 2024 23:43

kreatin benim için moral oldu.Teşekkür ederim. Gerçekten ben o zaman matematik türkçe şimdiden başlayım.

kreatin, 23 dk. önce
var benim tanıdıgım 42 yaşında mühendis olarak atandı

finanscı06
07 Kasım 2024 23:44

işle beraber ancak şimdiden çalışırsam hallederim.

finanscı06, 19 dk. önce

kreatin benim için moral oldu.Teşekkür ederim. Gerçekten ben o zaman matematik türkçe şimdiden başlayım.

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