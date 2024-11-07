bambaşka bir hafta olacak derken müjdesi ne olabilir ? :) yol köprü yurt dışı yatırımı gaz bulduk petrol bulduk turan birliğini kurduk ne diyebilir bu müjdemiz ne olabilir ? :) soruşturma gönderileri dışında. bu tarz müjdeler olsa gazeteciler çıtlatırdı bişeyler ilk evini arabasını alana faizsiz kredi vs ne olabilir bu :)

bambaşka bir hafta olacak derken müjdesi ne olabilir ? :) yol köprü yurt dışı yatırımı gaz bulduk petrol bulduk turan birliğini kurduk ne diyebilir bu müjdemiz ne olabilir ? :) soruşturma gönderileri dışında. bu tarz müjdeler olsa gazeteciler çıtlatırdı bişeyler ilk evini arabasını alana faizsiz kredi vs ne olabilir bu :)