Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


07 Kasım 2024 23:33
MÜJDE
bambaşka bir hafta olacak derken müjdesi ne olabilir ? :) yol köprü yurt dışı yatırımı gaz bulduk petrol bulduk turan birliğini kurduk ne diyebilir bu müjdemiz ne olabilir ? :) soruşturma gönderileri dışında. bu tarz müjdeler olsa gazeteciler çıtlatırdı bişeyler ilk evini arabasını alana faizsiz kredi vs ne olabilir bu :)

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?JATEK / Askeri okula başvurusu bulunanlar hk soruşturma4/B sözleşmeli personel disiplin soruşturmasıDisiplin Kurulunca itirazın kabulü hk.Tsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıMeslekten çıkarılan memur emekli olur ise idari davayı kazanırsa tekrar mesleğe dönebilir mi

Sözlük

aristokrasi 3 aforizma 2 feyk 4 başlık açma sınırı getirilsin. 15 Dubai Çikolatası 1 donald trump 4 Sıcak bir şeyler içerken ağzını yakmak 1 Kadınlar parayı sever söylemi 2 tipim değilsin 5 halis 2

Son Haberler

Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandıTBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in BM üyeliğini askıya almayı tartışmanın zamanı geldiAnkara'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralıKırklareli'nde ev yangını 1 can aldıMersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle