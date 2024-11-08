Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


08 Kasım 2024 00:43
Karbon Salımı

Çevreyle ilgili bir çalışma yapıyorum. Karbon salımı

hakkındaki görüşleri anlamam gerekiyor. Karbon salımını azaltmanın olumlu

sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizi bu yönde teşvik eden, ya da örnek

aldığınız birileri var mı? Ya da tersi de olabilir, yani çevre yanlısı

davranmak istiyorsunuz fakat bazı faktörler engelliyor gibi?

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