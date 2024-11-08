Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


08 Kasım 2024 01:26
Yeşil Kart

Merhaba. İl Sosyal Yardımlaşma Vakfı' ndan 42 yaş erkek kardeşime Yeşil Kart hakkı verildiği söylendi. Ancak SGK çağrı merkezinden borcu olup olmadığını sorun dediler. ALO 170' i aradığımızda 37 bin civarında zorunlu GSS borcu gözüktüğünü, bunu İl Sosyal Güvenlik Kurumu' na gidip sildirmemiz gerektiğini söylediler. Bununla ilgili nasıl bir yol izlenirse borç silinir. Kardeşimi zor ikna etmişken, para ödemesi varsa bu iş kalsın diyor. Ben öderiz diyorum ama , kabul etmiyor. Para veriyoruz diye, ilaçlarını kullanmayı bırakmasından endişe ediyorum. Bu konuda desteklerinize ihtiyacım var. Teşekkür ederim.

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