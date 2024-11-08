Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Kasım 2024 04:57
Twitter'da bir arkadaş var polis haklari ile ilgili mucadele eden

Ahmet Aksöz (@ahmetxaksoz )ismiyle X te paylaşımlar yapıyor mukemmel hukuki bilgisi var hepsi alti dolu bu kisinin paylasimlarini takip edip paylasalim daha cok kitleye ulassin yakinlarimiza soyleyelim takip etsin bizim icin tek basina ugrasiyo yeminle en azindan hukuki paylasimlarini okuyup bilgi edinelim ..Bir cok dava acti yeni hepsi de kanitli ve alti dolu hak aldiricak davalar

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