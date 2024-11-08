KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Kasım 2024 08:20
memur alım ilanları
merhabalar, adalet, tarım vs. gibi bakanlıklara alınan memur alımlarını nereden takip edebilirim

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Yeniden Açıklanan KPSS SonuçlarıSınav iptal olmalı.ilk giren aday sayısı: 1.318.110, son aday sayısı : 1.319.054 KONU BİTMİŞTİR.Sınavın iptal olmasını istemek en hafif tabiriyle akıl tutulmasıdırSınav Aralık Ayının Son Haftası olacak şekilde zaman geçmeden derhal iptal edilsin !!!Özel sektörde mali müşavir olarak çalışıyorum.Özel sektörde mutlu değilim. 37 yaşındayım sizce ne yaYeniden hesaplanan puanlarla kariyer kapısı başvuruyu güncelleme?Uç noktası sorusu, korunacaklar sorusu ve tarih şıkkı değişen soru iptal edilmeliydiOcakta ne kadar zam olur beyler alışverişleri görelim 2024 Lisans Kpss Türkçe kamera sorusunun iptal olması

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