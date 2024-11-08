Üniversite hastanesi alacak izin hk

Herkese hayırlı günler üniversite hastanesinde 4b sozlesmeli hasta bakıcı olarak çalışıyorum.Gunduz mesaisinde çalışan arkadaşlarımız bu ay 168 saat çalışıyor.Gece nobetinde olan ben ise 192 saat çalışmış oluyorum.Kurum alacak iznimizi vermiyor ücretde yatırilmiyor tarafımıza.Konuyla alakalı nerelere başvurmaliyim bu konu hakkında yardımlarınızı bekliyorum..

Herkese hayırlı günler üniversite hastanesinde 4b sozlesmeli hasta bakıcı olarak çalışıyorum.Gunduz mesaisinde çalışan arkadaşlarımız bu ay 168 saat çalışıyor.Gece nobetinde olan ben ise 192 saat çalışmış oluyorum.Kurum alacak iznimizi vermiyor ücretde yatırilmiyor tarafımıza.Konuyla alakalı nerelere başvurmaliyim bu konu hakkında yardımlarınızı bekliyorum..