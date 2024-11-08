Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Kasım 2024 09:42
2024 il ici tayin hakkında.ACİL YAZIN SORU -CEVABIM ICIN..

2024 kasımda atanmıs tıbbi sekreterim 4100 puanım var bağcılar eaha baska il ici tayin veren tıbbi sekreter varmı eger varsa hizmet puanlarınız nasıl 3 kisi alıyor sizce bana gelırmı tesekkurler yazarmısınız acaba?????

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