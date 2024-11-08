Öğretmenin cezaevine görevlendirilmesi

10 Kasım, 29 Ekim, 18 Mart gibi belirli gün ve haftalar için öğretmen görevlendirilebilir mi? bu durum yasal mı bilgisi olan var mı acaba? gitmeme durumunda rapor almak şart mı

10 Kasım, 29 Ekim, 18 Mart gibi belirli gün ve haftalar için öğretmen görevlendirilebilir mi? bu durum yasal mı bilgisi olan var mı acaba? gitmeme durumunda rapor almak şart mı