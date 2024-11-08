Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Kasım 2024 09:50
Öğretmenin cezaevine görevlendirilmesi
10 Kasım, 29 Ekim, 18 Mart gibi belirli gün ve haftalar için öğretmen görevlendirilebilir mi? bu durum yasal mı bilgisi olan var mı acaba? gitmeme durumunda rapor almak şart mı

Sevdim-Seni
Genel Müdür
08 Kasım 2024 10:42

Bu nasil başlık


araftaki vatandaş
Şef
08 Kasım 2024 10:51
ya kaybol
Sevdim-Seni, 34 dk. önce

Bu nasil başlık

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