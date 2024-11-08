Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


08 Kasım 2024 09:58
2020 Anadolu Üniversitesinin Sağlık Bakanlığına yaptığı sınav hakkında

Değerli üyeler Anadolu Üniversitesi 2020 yılında Sağlık bakanlığına görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açmış.Unvan değişikliği sınavına giren arkadaşlardan Makine Mühendisliği alanında sınava giren varsa benimle iletişime geçebilir mi.Teşekkür ederim.

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