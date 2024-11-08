Bankaların ilk evini alan vatandaşa uygun faizli kredi verdiği iddiası

memurlar net sayfasında bir haber var

https://www.memurlar.net/haber/1117369/konut-kredisi-faizinde-ozel-indirim.html

ben ziraat, vakıf ve halkbankı aradım ilk evini alacaklara uygun faizli kredi vermediklerini böyle bir kampanya olmadığını söylediler.

Özel banakalara sormadım benim demek istediğim şu, bu kredi ve kredi kartı gibi konularda haber yapılırken önce araştırmak gerekmiyor mu?

İnsanların duygularıyla oynayıp boş boş sevinmelerine neden oluyorlar, özellikle ekonomi konusundaki asılsız haberler, ajanslara bile düşmeye başladı. memurlar net ajanstan doğrulanmayan haberi yapmaz, ajanslar bile araştırmadan yayınlıyorsa büyük bir bilgi kirlilii var demektir