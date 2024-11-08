Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Kasım 2024 10:48
Ek dersten vergi kesilmeyecekti

Vergi sadece maaştan kesilecekti ek dersten kesilmeyip ek ders 127den hesaplanıyordu. Bu ay 117den hesaplanmış ek dersim. Bu durumda olanlar var mı yada sebebini bilen. Bu vergi ve ek ders kargaşası ne zaman düzelecek acaba.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
08 Kasım 2024 10:49

Bende de 500 tl vergi görünüyor

Oysaki 17000e kadar vergi olmamasi gerekiyor.


er_kk_an
Aday Memur
08 Kasım 2024 10:53

1500tl ek dersten kaybım var zaten maaştandan dünya kadar kesiliyor. Diyecek birşey bulamıyorum artı

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