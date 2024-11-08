Yardım eder misiniz

Ben 6 yıldır anasınıfı öğretmeniyim . Ama bu yıl gerçekten tükendiğimi hissediyorum velilerle uğraşmaktan çok yoruldum ayaklarım hep geri geri gidiyor çalışmak istemiyorum eşim izin vermiyor ve ben 58 yaşıma kadar nasıl çalışırım bilmiyorum inşallah o kadar uzun yaşamam .. neyse sizlerden tavsiye istiyorum ben mesleği bırakıp saglik alanına geçmek istiyorum yani ambulans şoförü bile olur . Ya da memur ya da 2 yıllık bir şey okuyabilirim bana ne önerirsiniz . En kolay nasıl geçerim ve siz olduğunuz yerde mutlu musunuz em önemli sorum bu ? teşekkürler okuduğunuz için