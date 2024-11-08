Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Kasım 2024 11:19
23 saat derse giriyorum ama norm fazlasiyim

Merhaba,

Okulumda aynı branştan başka hocamız proje okulunda görevli ve ben 23 saat derse giriyorum.

6 kişilik kadrodan ben norm fazlasiyim ama şu madde gereği resen atamadan muaf olamıyor muyum?

((((Aylıksız izin ve hastalık iznine ayrılanlar ile geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin (20.01.2025 tarihinden sonra devam edenler) yerlerine alanında görevlendirilenlerden en az aylık karşılığı ders görevi verilenlerin,

Resen ataması yapilmaz.))))

Çok Yazılan Konular

Norm fazlası resen atamaUzman ve başöğretmenlik ne zaman verilecek?Uzman öğretmenlik kılavuzuNorm fazlası.. Fazlasıyla mağdur.Sabah uyanma meselesiEk ders yat artik10 kasımda alınan rapor rapor sayısından düşer mi ?Müdür yardımcılığı hakkında konuşalım.İlkokulda brans dersi için nasıl norm gösterilirMemur Öğretmenler

Sözlük

Huzur veren şeyler 1 aforizma 2 üslubun kimliğindir 1 ağzına sağlık 1 finansal okur yazarlık 2 feyk 4 Dubai Çikolatası 2 İnsan sevmek için yaratılmış 1 bankacılık uygulamalarında suç işleyen bankacı var mı sorusu 2 ilk yardım 3

Son Haberler

MB Başkanı Karahan'dan 'asgari ücrete zam' açıklamasıİstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 30'un altına düştü81 ili kapsayan sosyal konut kampanyası başlatılacakKedi 'Karamel' sınıfın 36'ncı öğrencisi olduAntalya-Rize arasında direkt uçuşlar başladı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle