Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Kasım 2024 11:22
Merkez bankası başkanından açıklamalar

MB Başkanı Karahan'ın açıklamaları şöyle:

Enflasyonun 2025 yıl sonunda %21,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %14,0)

Enflasyonun 2026 yıl sonunda %12,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %9,0)

Enflasyonun 2024 yıl sonunda %44,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %38,0)

Neler düşünüyorsunuz?


mıcheal owen
Daire Başkanı
08 Kasım 2024 11:37

Son iki ay ortama olarak Kasım %1.5 Aralık %1.5 enflasyon mu bekleniyor o zaman


fatpın
Şef
08 Kasım 2024 11:41

imkansız bu kadar düşük gelmez

mıcheal owen, 6 saat önce

Son iki ay ortama olarak Kasım %1.5 Aralık %1.5 enflasyon mu bekleniyor o zaman


xcgdsx
Aday Memur
08 Kasım 2024 11:44

hayır hocam bence 2,3 altında her iki ayında ben beklemiyorum


mıcheal owen
Daire Başkanı
08 Kasım 2024 14:48

O zaman %44 ü geçmez mi 2024 enflasyonu tahmine göre öyle çıkması gerekiyor gibi geldi

xcgdsx, 6 saat önce

hayır hocam bence 2,3 altında her iki ayında ben beklemiyorum


fatpın
Şef
08 Kasım 2024 14:54

tahminler tutmaz hocam bundan önceki tahmin 38 di bence 45 kusur olucak yıl sonu

mıcheal owen, 2 saat önce

O zaman %44 ü geçmez mi 2024 enflasyonu tahmine göre öyle çıkması gerekiyor gibi geldi


mıcheal owen
Daire Başkanı
08 Kasım 2024 14:56

Olabilir hocam %44 ün tutması için önümüzdeki her iki ay enflasyonu ortalama olarak %1.5 çıkması gerekiyor.

fatpın, 2 saat önce

tahminler tutmaz hocam bundan önceki tahmin 38 di bence 45 kusur olucak yıl sonu

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