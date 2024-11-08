Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Kasım 2024 11:22
SON DAKİKA!!!

MB Başkanı Karahan'ın açıklamaları şöyle:

Enflasyonun 2025 yıl sonunda %21,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %14,0)

Enflasyonun 2026 yıl sonunda %12,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %9,0)

Enflasyonun 2024 yıl sonunda %44,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %38,0)

Neler düşünüyorsunuz?


mıcheal owen
Daire Başkanı
08 Kasım 2024 11:37

Son iki ay ortama olarak Kasım %1.5 Aralık %1.5 enflasyon mu bekleniyor o zaman


fatpın
Şef
08 Kasım 2024 11:41

imkansız bu kadar düşük gelmez

mıcheal owen, 2 saat önce

Son iki ay ortama olarak Kasım %1.5 Aralık %1.5 enflasyon mu bekleniyor o zaman


xcgdsx
Aday Memur
08 Kasım 2024 11:44

hayır hocam bence 2,3 altında her iki ayında ben beklemiyorum

Toplam 3 mesaj

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