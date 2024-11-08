KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Kasım 2024 11:35
Siyaset Bl. ve Kamu Yön. meznları Kamu Yön. alımlarına başvuramıyor mu?

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunuyum koceli üni. ve katip çelebi üni. personel alımlarında kamu yönetimi bitirme ibaresi olduğu için başvuramıyorum bu normal mi çünkü bölümler aynı isimler farklı sadece


Heybree
Aday Memur
08 Kasım 2024 13:20

Bu soruyu ben de merak ediyorum bilen var mı

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