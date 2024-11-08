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Editörler : Lanet


08 Kasım 2024 11:38
Benim gönlüm

Benim gönlüm

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Otuz üçtedir benim gönlüm

Bugün gelemedi ama sünnettir

Bazen büyük evliya gelmezdi

İkindi namazı camiîyeydi

Alemlerin babası o gün gelemezdi

Allah rahmet etsin gelemedi

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barış sağlam

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