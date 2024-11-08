Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Kasım 2024 13:34
Askerde sözleşmeli pozisyonlara başvuru
askerdeyken 3+1 sözleşmeli pozisyonlara başvurabiliyor mu ? bazı kurumlar askerlikle ilişiği olmamak diye ibare koyuyorlar ilana

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