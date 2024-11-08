Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


08 Kasım 2024 13:37
FETÖ'den Miras Kalan Taktik

malum fetö yıllarca kul hakkı yiyerek torpillerle kendi adamlarını dönemin iktidar partisinin de torpilleriyle önemli yerlere yerleştirdi. Kendilerini müslüman olarak tanıtan bu terör örgütüne kul hakkı hatırlatıldığında "amaca giden yolda herşeyin mübah" olduğunu savunuyorlardı.

Şimdi yine aynı şeyler ülkede dönüp dönüp duruyor. Zaten o zamanlardaki iktidar ile şimdiki iktidar da aynı tek fark önceden fetö üyeleri işe alınıyordu şimdi Allah bilir kimlere sıra geldi. Yoksa bu haberin başka bir açıklaması olmaz. Odacı olan adam nasıl genel müdür yardımcılığına yükselebilir bu kadar kısa sürede?

AKP'de jet yükseliş: Odacı, genel müdür yardımcısı oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı?nda hizmetli kadrosunda çalışırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sektörel İzinler Daire Başkanı olan Metehan Karataş, bir terfi daha aldı. Karataş, aynı dairenin Genel Müdür Yardımcılığına getirildi.

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