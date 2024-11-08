Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Kasım 2024 13:46
Deprem Sonrası eski çalıştığımız kusuruma Geri Dönüş

Arkadaşlar tayin için dilekçe veren vermeyi düşünen kim varsa lütfen buradan veya mesaj yazın. Grup açtım takip edelim.

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