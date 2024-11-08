Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Kasım 2024 13:52
İcra Müdürlüğü ve Hakimlik

ben bu sene hem icra müdürlüğü hem de hakimlik sınavına gireceğim. iki sınavı da kazanmam durumunda hangi mesleğe başlayacağım? atıyorum icra müdürlüğü sınavını daha önce kazandığım açıklanırsa ve ben göreve başlarsam bu durum hakimliğime bir engel oluşturur mu? daha önce icra müdürü olup hakimliği kazananların da olduğunu biliyorum ancak benim sorum aynı sene içerisinde birbirine yakın tarihlerde ikisini de kazanırsak ne olacağı.

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