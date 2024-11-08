Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Kasım 2024 14:25
İlksan Özel Günler İkrazı

Merhabalar , normalde ilksanin özel günler ikrazı diye bir ikraz türü vardı. Ama şu anda yok galiba kaldırdılar mi ? Daha önceden çeken arkadaşlarım vardı. Bende çekmeye niyetlendim ama baktığım da bulamadım. En yakın ne zaman açılır bilginiz var mi? Lütfen bu faiz oranlarıyla çekilir mi demeyin mecbur kaldım.

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