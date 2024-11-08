Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Kasım 2024 14:29
Başka şehirden rapor kabul olmadi

Eskişehir'de hemşireyim pztesi salı çarşamba perşembem boştu İstanbul'a gitmek gerekti cuma donecektim yetismeme ihtimalim var diye rapor aldım istanbulda sağlık ocağından ve bugün cuma yetişemedim Eskişehire şuan yoldayım bashemsirem raporu kabul etmeyip suratıma kapattı başka şehirden rapor olmaz dedi memuriyetime bir şey olur mu nolacak simdi


pekgozenes
Aday Memur
08 Kasım 2024 15:07

başka şehirde acilden alabilirsin.. Ama yıllık izindeysen izninin son günü istediğin yerden alırsın.

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