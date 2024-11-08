Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


08 Kasım 2024 16:55
İçişleri Yüksek Disiplin Kurulu

arkadaşlar bir kurumda müdürüm hizmet içi eğitim ödeneği alıyoruz.ödenekleri yanlış hesapladığımız anlaşılınca alınan ödenekleri faiziyle iki katı olarak soruşturma başlamadan ödedik ayrıca eğitimler gerçek ifadeler var ancak ydk na sevk ettiler inatla ... daha önce böyle bir konuda ydk ya giden oldu mu ?


muallimmm4638
Memur
08 Kasım 2024 17:10
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muallimmm4638
Memur
08 Kasım 2024 17:12
hangi ceza istemiyle gönderildiniz müdürüm madde ne yazdıkları ?
muallimmm4638, 4 dk. önce
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