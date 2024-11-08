Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Kasım 2024 17:11
4/B Sözleşmeli personel destek personel

Araştırma hastanesinde sözleşmeli personel olarak hizmetli pozisyonunda çalışacağım bilgisi olan arkadaşlar maaş hakkında yardımcı olabilir mi?

Çok Yazılan Konular

Sözleşmeliden kadroluya veya kadroludan sözleşmeliye geçişsgk banka promosyonu 28 Kasım'dan önce atanıp, Aralık ayının ilk haftası işe başlayanlar (Kadro Mağdurları) Tek Başlık4b sözleşmeli personel askeriyeye geçiş Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkı4 b sözleşmeliKadro Almak İstemeyenler 4B'liye ne olacak.Becayiş Tek Başlık Tüm Kurumlar

Sözlük

üslubun kimliğindir 1 ağzına sağlık 1 Sıcak bir şeyler içerken ağzını yakmak 1 Muni 1 öküzün altında buzağı aramak 1 babala tv 2 kafayı bir şeye sarmak 2 finansal okur yazarlık 2 Konçerto 1 aforizma 2

Son Haberler

Mehmetçiğin Döndü teyzesi hayatını kaybettiBorsa günü yükselişle tamamladıA Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı20 yıl önce kaybolan kız kardeşlerin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktıBelediye başkanının oğlu silahla başından vurulmuş halde bulundu

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle