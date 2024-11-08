Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


08 Kasım 2024 17:18
Üniversite büro memurundan Teknikerliğe

Merhabalar ben Üniversitede büro memurluğunu kazandım gideceğim ama sağlık bakanlığı alımı olursa sağlık bakanlığına geçmeyi planlıyorum radyoloji teknikeri olarak önceden bu durumu yaşamış görmüş birileri varmi veya bilgisi olan çok acil cevaplanması lazim

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