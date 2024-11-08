Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Kasım 2024 17:29
Merkez Bankası Yılsonu Enflasyonu Beklentisi
%44 olarak açıklamış. 10 aylık Enflasyon %39,77. Beklentiye göre kalan 2 aylık enflasyon %3,03. Daha yüksek çıkacağını düşünüyorum o ayrı. %44 çıktı kabul ederek hesaplarsak 2025 Ocak zammı enflasyon farkı dahil %11,25

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