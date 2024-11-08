Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Kasım 2024 19:24
Ticaret

okulda bişeyler satmak bir öğretmen için doğru mu? takibe düşmemek için sadece elden nakit para alma vs. öğretmen gurubunda whatsapp üzerinden de satış yapıyor.


bahçesaray
Memur
08 Kasım 2024 19:44
memurların ticaret yapması yasak.

Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
08 Kasım 2024 19:46

Kendi ana babasının yetiştirdiği ürünleri satanlar oluyor.Bu ticaret sayılmaz ama etik olarak dışarıda bu alışverişi yapsa daha iyi olur tabi.


Braweheart01
Genel Müdür
08 Kasım 2024 20:23

ben dışarda bilgisayara format atarken para alıyorum ama okulda bir meslektaşım bilgisayarıma format at derse para almıyorum okulda ticaret yapmam etik değil. arkadaş da öğretmenlere bir kerelik satıyorsa sorun değil ama bunu sürekli yapıyorsa sıkıntı olur kendisi için

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