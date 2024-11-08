Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Kasım 2024 19:35
Atanır Atanmaz Uzun Süreli İzin

Merhaba,

2023'te KPSS'ye girmiştim ve kendi alanımda iyi bir sıralama yaptım. Mülakat sıralamaları açıklanmamış olsa da çok büyük ihtimalle kontenjanda olacağım yine. Merak ettiğim konuysa, yüksek lisans yaptığım için atanır atanmaz uzun süreli ücretsiz izine çıkıp çıkamayacağım.

İyi bir üniversitede farklı bir alandan yüksek lisans yapıyorum ve açıkçası bırakmak istemiyorum. Okul ve bölüm zor olduğundan, İstanbul'a atanıp bir yandan yüksek yapmam da mümkün değil.

Doğuda bir yere atansam okulda hiç görev yapmadan 2 yıl izin alabilir miyim? 2 yıl sonunda atandığım okulda görevime devam edebilirim. Ve eğer bu mümkünse, 2 yıl sonunda gitmediğim ve mesleği bıraktığım takdirde ne oluyor?

İlla bir süre görev yapmak gerekiyorsa, yükseğe bir dönem ara verip bu sene ikinci dönem okulda çalışabilirim. Bu durumda yaz tatilinden itibaren, 2 sene bu şekilde izin almam mümkün olur mu?

Teşekkürler


bahçesaray
Memur
08 Kasım 2024 19:42
5 yıl dan önce ücretsiz hakkınız yok. Bunu atanmadan önce de öğrene bilirdiniz.

Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
08 Kasım 2024 19:44

Ağır hastalık,doğum veya 5 yıllık öğretmenlik durumunda 1 yıl ücretsiz izin hakkınız var.Eşinuz yurt dışına görevlendirildiği taktirde 2 yıla kadar.


metaday
Aday Memur
08 Kasım 2024 19:46

Henüz tercih yapmadım zaten. İyice düşünüp ya hiç tercih yapmayacağım ya da yüksek lisansı bırakacağım o zaman.

bahçesaray, 1 saat önce
5 yıl dan önce ücretsiz hakkınız yok. Bunu atanmadan önce de öğrene bilirdiniz.
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Norm fazlası resen atamaUzman öğretmenlik kılavuzuUzman ve başöğretmenlik ne zaman verilecek?Sabah uyanma meselesiNorm fazlası.. Fazlasıyla mağdur.Ek ders yat artik10 kasımda alınan rapor rapor sayısından düşer mi ?Müdür yardımcılığı hakkında konuşalım.Öğretmenlik Tavsiyeİlkokulda brans dersi için nasıl norm gösterilir

Sözlük

babala tv 1 aforizma 2 Konçerto 1 Transistör 1 feyk 2 Birine kafayı takmak 1 kaale almamak 1 yemekhanede birini kesmek 1 hayırlı cumalar 1 kafayı bir şeye sarmak 2

Son Haberler

Dini nikahlı eşini döverek öldürdü: 2-3 tokat vurdum, bilinci yerindeydiMilli İstihbarat Akademisi'nden '2024 ABD seçimleri ve Türkiye'ye olası etkileri' analizi'Jose Mourinho Fenerbahçe'yi bitirdi'Eşini ve kayınpederini öldüren sanığa 2 kez müebbet istemiIcardi ne zaman iyileşecek ?

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle