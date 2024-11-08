Atanır Atanmaz Uzun Süreli İzin

Merhaba,

2023'te KPSS'ye girmiştim ve kendi alanımda iyi bir sıralama yaptım. Mülakat sıralamaları açıklanmamış olsa da çok büyük ihtimalle kontenjanda olacağım yine. Merak ettiğim konuysa, yüksek lisans yaptığım için atanır atanmaz uzun süreli ücretsiz izine çıkıp çıkamayacağım.

İyi bir üniversitede farklı bir alandan yüksek lisans yapıyorum ve açıkçası bırakmak istemiyorum. Okul ve bölüm zor olduğundan, İstanbul'a atanıp bir yandan yüksek yapmam da mümkün değil.

Doğuda bir yere atansam okulda hiç görev yapmadan 2 yıl izin alabilir miyim? 2 yıl sonunda atandığım okulda görevime devam edebilirim. Ve eğer bu mümkünse, 2 yıl sonunda gitmediğim ve mesleği bıraktığım takdirde ne oluyor?

İlla bir süre görev yapmak gerekiyorsa, yükseğe bir dönem ara verip bu sene ikinci dönem okulda çalışabilirim. Bu durumda yaz tatilinden itibaren, 2 sene bu şekilde izin almam mümkün olur mu?

Teşekkürler