Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Kasım 2024 21:50
tıbbı sekreterlik sertifikası
üniversite onaylı sertifika aldım, e devlet onaylı bilisayar operatörlüğü sertifikam da var kamu hastanelernde çalışabiliyor muyuz?

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