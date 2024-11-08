Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Kasım 2024 22:00
Dış görev harcırah

2/1 iyim bir dış görev bir günlük harcırah ne kadar oldu arkadaşlar

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