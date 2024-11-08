Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Kasım 2024 22:21
İstifa eden müdür yardımcısı il içi yer değiştirmeye başvurabilir mı

Arkadaşlar,ailevi sebeplerden dolayı müdür yardımcılığından istifa ettim ve normu boş olan başka bir okulda öğretmen olarak göreve başladım.Acaba bu eğitim-öğretim yılının bitiminde il içi yer değiştirme atamasına başvurabilr miyim

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