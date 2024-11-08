Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Kasım 2024 23:28
Ayniyat Saymanları

2 Temmuzda resmi gazetede Ayniyat saymanları sayman grubuna alındığına dair karar resmi gazetede yayımlandı. 1 Ocaktan geçerli olmak üzere bu karara istinaden 20 ek puan verilerek özel hizmet puanı 155 oldu. Ekim ayında istanbul Teknik üniversitesinin görüş isteyerek ayniyat saymanlarına 20 puan verilecwkmi sorusuna çalışma bakanlığı uzmanları Toplu sözleşmede Ayniyat saymanları sayman grubuna dahil edilmemişti diyerek bu ödemeyi usulsüz buldu.şimdi kurum bize 1 ocaktan bu güne ödenen 20 puan aylıkparanın karsılığında 17 bine yakın parayı geri istiyor cumhurbaşkanı imzası nasıl hiçe sayılmakta resmi gaztede verilen bir hak uzmanın görüşüne dayanarak nasıl geri istenebilir. Bu konuda görüşünüze ihyiyacımız var.ilgili belgeleri isterseniz gönderebilirim. Saygılar sunuyorum.

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