Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Kasım 2024 23:46
Aydın-Balıkesir tercihi

6 YILIN SONUNDA NASİPSE BU YIL DOĞU GÖREVİ BİTİYOR ACABA AYDIN MI BALIKESİR Mİ DİYE DÜŞÜNÜP DURUYORUZ AİLECEK İZMİRLİ BİR KİŞİ OLARAK MEMLEKETİMİ ACIKCASI BÜYÜKŞEHİR VE HAYAT PAHALILIGI OLARAK İSTEMİYORUM ANCAK YAKININDAKİ CAZİP İLLER KAFAMDA HEP TECRUBELERİNİZ VS ÇALIŞMA DÜZENİ İKİ İL İÇİNDE NE DERSİNİZ ?


OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
09 Kasım 2024 00:23

Balıkesir daha mantıklı gibi


Poyrazesenlik
09 Kasım 2024 09:04

Kesinlikle aydın


siyahbeyaz88
Genel Müdür
09 Kasım 2024 09:09
bende Allahın izniyle 2026 da döneceğim batıya muğla aydın balıkesir arasında kararsızım
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