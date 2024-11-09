Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Kasım 2024 00:35
Öğretmenlik Yatış Mesleği mi?

"3 ay tatiliniz var" deyip öğretmenlik mesleğini yatış mesleği olarak gören insanlar için savunmanız ne olurdu?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
09 Kasım 2024 00:44

Senin gibi mi :) niye savunuyoruz :)

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