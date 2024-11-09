Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Kasım 2024 00:51
Jandarma cezaevi girişinde ikm'nin üstünü arayabilir mi

Jandarma personeli nizamiyede gerekirse ikm'nin üstünü arayabilir mi? Ya da bunu sürekli olarak yapabilir mi?

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