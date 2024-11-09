Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Kasım 2024 01:37
Özel Sektör Eş Durumu Tayini Hakkında

Merhabalar,

Kendi işyerim mevcut ve 4/b bağkur kapsamında prim yatırıyorum. Eşim ise farklı bir şehirde sağlık bakanlığı bünyesinde memur olarak çalışıyor. Sağlık Bakanlığı Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında eşimin bulunduğum şehre tayinin gerçekleşmesi için 720 prim gün sayısı aranıyor. Benim şu anda 4/b bağkur kapsamında 560 gün primim var. İşyerimi açmadan önceki çalışmalarım neticesinde de 4/a ssk kapsamında 600 gün primim var. Ssk ve bağkur prim günlerinin tamamı aynı şehirde. Prim günlerinin toplamı 720 günü geçiyor ancak burada kurumların (4/b bağkur - 4/a ssk) farklı olması bir sorun teşkil eder mi? Sağlık Bakanlığı sadece 4/B bağkur veya 4/A ssk kapsamında 720 günün tamamlanmış olmasını mı arıyor?

Konu hakkında bilgi ve tecrübesi olanların yorumlarını bekliyorum.

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