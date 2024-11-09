Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Kasım 2024 01:46
Lojman hakkında acil

Arkadaşlar herkese merhaba devlet su işlerinde görev yapmaktayım. Aralık ayında lojmana başvuruda bulunduk. Annem engelli olduğu için ve bakmakla yükümlü olduğum için raporunu da başvuruda sundum.

Liste açıklandığında sadece hizmet sürem hesaplanmıştı 15 günlük itiraz süresi olduğunu belirttiler itirazı verdikten sonra puanı 82 olarak yanlış girdiler. Liste kesinleşti puanım 82 olarak kaldı bunu fark ettiğimde puanımın fazla girdiğini tekrar dilekçe yazmam gerektiğni beyan ettiğimde ise itiraz süresinin bittiğini ve puanın neyse o şekilde kalacağına dair sözlü beyan verildi. 10 ay sonra 82 puanla bana lojman sırası geldi, beni çağırıp lojman sırasının geldiğini ancak puanında sistemsel bir hata olduğunu ve listenin güncellenmesi gerektiğini yeni puan hesaplanması yapılıp puanımın yarı yarıya düşeceği beyan edildi. Şimdi sormak istediğim soru şu liste kesinleştikten sonra ve itiraz süreci bittikten sonra listeyi istedikleri gibi yenileyebiliyorlar mı madem yenileyebiliyorsa neden puanımın fazla girdiğini belirttiğimde itiraz süresi doldu artık puan bu şekilde olacak dendi. Acil dönüş yaparsanız sevinirim.

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