Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Kasım 2024 07:55
Kurumlararası Arası Geçiş CTE

Ben infaz koruma memuruyum, üniversiteye bilgisayar işletmeni olarak naklen geçecektim fakat Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü muvafakat vermedi. Gerekçe ise üst kadro olmaması, personel yetersizliği vs. gibi durumlar. İdare Mahkemesinde Dava açsam kazanır mıyı?

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